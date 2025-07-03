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В иркутской многоэтажке произошёл пожар из-за возгорания масла

В иркутской многоэтажке произошёл пожар из-за возгорания масла. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: МЧС РФ

В среду утром в 11-этажном доме на улице Пискунова в Иркутске произошло возгорание в одной из квартир. Причиной стало самовозгорание масла во время приготовления пищи.

На экстренный вызов в 10:10 по местному времени выехали две пожарные автоцистерны, автолестница и семь спасателей. Однако жильцы успели самостоятельно справиться с огнем до прибытия специалистов.

В результате происшествия пострадала кухня трехкомнатной квартиры на третьем этаже — огнем повреждено потолочное перекрытие.

Возгорание масла при готовке — одна из самых частых причин бытовых пожаров. Процесс возгорания происходит поэтапно:

  • сначала масло начинает сильно нагреваться;
  • затем появляется характерный дым;
  • на последней стадии происходит открытое воспламенение.

Специалисты МЧС напоминают: никогда не оставляйте готовящуюся пищу на плите без присмотра, особенно если в процессе используется растительное масло. Соблюдение этого простого правила поможет предотвратить опасные ситуации.