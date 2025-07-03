Крупный пожар случился на территории загородного комплекса под Челябинском

Сотрудники МЧС России тушат пожар в СНТ (садовом некоммерческом товариществе) «Урал».
«Горят четыре надворные постройки (беседки 10 на 10 метров) на площади 400 квадратных метров. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на соседнее двухэтажное здание», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка.
Водоснабжение организовано от естественного водоема на расстоянии 100 метров. Пострадавших нет.
Объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций. Специалистам отделения дознания предстоит установить причину ЧП.