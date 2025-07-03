Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар случился на территории загородного комплекса под Челябинском

Крупный пожар случился на территории загородного комплекса под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники МЧС России тушат пожар в СНТ (садовом некоммерческом товариществе) «Урал».

«Горят четыре надворные постройки (беседки 10 на 10 метров) на площади 400 квадратных метров. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на соседнее двухэтажное здание», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка.

Водоснабжение организовано от естественного водоема на расстоянии 100 метров. Пострадавших нет.

Объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций. Специалистам отделения дознания предстоит установить причину ЧП.