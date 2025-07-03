Десятки авиарейсов задерживаются в аэропорту Казани из-за ограничений

Ранее мы писали, что в аэропорту Казани был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотных воздушных средств. На территории республики с 4:47 утра действует режим «беспилотной опасности», в связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета.