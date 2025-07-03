Под Самарой 28-летний водитель с тонировкой на лобовом стекле вылетел в кювет

В Борском районе самарского региона произошло ДТП с участием отечественной машины. Детали уточнили в областном ГУ МВД.
Выяснилось, что «вкруг» затонированный ВАЗ-21703 превышая скорость заехал на встречку на одной из трасс и вылетел в кювет.
В результате аварии пострадал пассажир легковушки, который не был пристегнут. Его доставили в больницу.
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