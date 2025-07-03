В Аше арестовали водителя Chevrolet, насмерть сбившего ребёнка

В Аше по ходатайству следователя арестован 66-летний водитель Chevrolet Niva, сбившего 4х-летнего ребёнка и его маму, которые переходили дорогу по «зебре». Мальчик умер в больнице. Водитель пробудет под стражей до августа, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.