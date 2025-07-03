В Аше арестовали водителя Chevrolet, насмерть сбившего ребёнка

В Аше по ходатайству следователя арестован 66-летний водитель Chevrolet Niva, сбившего 4х-летнего ребёнка и его маму, которые переходили дорогу по «зебре». Мальчик умер в больнице. Водитель пробудет под стражей до августа, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении водителя, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом в Аше избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 августа 2025 года», — говорится в сообщении.
Напомним, смертельный наезд произошел 30 июня. Пенсионер за рулем иномарки не снизил скорость перед пешеходным переходом. Ребёнок и его мать получили множественные травмы. Их госпитализировали. Мальчика спасти не удалось.