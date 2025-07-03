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Силовики задержали в Ташкентской области крупную партию опасных лекарств

Vaib.uz (Узбекистан. 3 июля). В Ташкентской области пресечена попытка сбыта крупной партии опасных медицинских препаратов. Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями задержали в Зангиотинском районе 29-летнего жителя столицы, который занимался незаконным оборотом лекарственных средств.

Источник: Vaib.Uz

Задержание произошло в момент продажи внушительной партии медикаментов: 9500 единиц препарата «Менавaзин», 1300 единиц «Глицерина», 2000 единиц «Метралина», а также 56 880 единиц медицинских систем для инфузионных растворов. На эту продукцию не имелось никаких документов, подтверждающих её качество и безопасность. Общая сумма сделки составила около 9700 долларов и 2,5 миллиона сумов.

Особую тревогу у проверяющих вызвал «Глицерин» — как выяснилось, этот препарат был изготовлен кустарным способом и расфасован самодельно. В отношении остальных изъятых лекарств и медицинских изделий продолжается экспертиза.

По факту противоправной деятельности в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 186−3 Уголовного кодекса — производство или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения. В качестве меры пресечения ему избран арест.

Следствие продолжается, а правоохранители предупреждают: за такие преступления предусмотрена серьёзная ответственность, ведь речь идёт о прямой угрозе жизни и здоровью людей.