Силовики задержали в Ташкентской области крупную партию опасных лекарств

Задержание произошло в момент продажи внушительной партии медикаментов: 9500 единиц препарата «Менавaзин», 1300 единиц «Глицерина», 2000 единиц «Метралина», а также 56 880 единиц медицинских систем для инфузионных растворов. На эту продукцию не имелось никаких документов, подтверждающих её качество и безопасность. Общая сумма сделки составила около 9700 долларов и 2,5 миллиона сумов.
Особую тревогу у проверяющих вызвал «Глицерин» — как выяснилось, этот препарат был изготовлен кустарным способом и расфасован самодельно. В отношении остальных изъятых лекарств и медицинских изделий продолжается экспертиза.
По факту противоправной деятельности в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 186−3 Уголовного кодекса — производство или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения. В качестве меры пресечения ему избран арест.
Следствие продолжается, а правоохранители предупреждают: за такие преступления предусмотрена серьёзная ответственность, ведь речь идёт о прямой угрозе жизни и здоровью людей.