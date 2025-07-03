Силовики задержали в Ташкентской области крупную партию опасных лекарств

Задержание произошло в момент продажи внушительной партии медикаментов: 9500 единиц препарата «Менавaзин», 1300 единиц «Глицерина», 2000 единиц «Метралина», а также 56 880 единиц медицинских систем для инфузионных растворов. На эту продукцию не имелось никаких документов, подтверждающих её качество и безопасность. Общая сумма сделки составила около 9700 долларов и 2,5 миллиона сумов.