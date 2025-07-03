Главу учебного центра МЧС в УрФО арестовали в Екатеринбурге

Екатеринбургский гарнизонный военный суд принял решение об аресте начальника ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России», полковника Андрея Скульдицкого. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе суда.
Ходатайство об аресте поступило от следователя военно-следственного управления Следственного комитета России по Центральному военному округу. Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Скульдицкого меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2025 года включительно. Полковник был задержан в Озерске (ЗАТО Челябинской области) сотрудниками ФСБ и военными следователями. Именно там располагается учреждение, которым он руководил.
По версии следствия, с 2022 года по март 2024 года Скульдицкий использовал труд своих подчиненных, военнослужащих-контрактников, для строительных работ на своем участке, пишет «Интерфакс».
Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». Также рассматривается версия о возможном участии Скульдицкого в других коррупционных преступлениях, по которым в июне были задержаны двое его подчиненных — подполковники Сергей Горынин и Арсен Курбанов. Горынину также предъявлено обвинение по ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации "Взятка. Оба обвиняемых были арестованы по ходатайству следствия 10 июня. В настоящее время мера пресечения обоим продлена до 24 августа.