Главу учебного центра МЧС в УрФО арестовали в Екатеринбурге

Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». Также рассматривается версия о возможном участии Скульдицкого в других коррупционных преступлениях, по которым в июне были задержаны двое его подчиненных — подполковники Сергей Горынин и Арсен Курбанов. Горынину также предъявлено обвинение по ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации "Взятка. Оба обвиняемых были арестованы по ходатайству следствия 10 июня. В настоящее время мера пресечения обоим продлена до 24 августа.