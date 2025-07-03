В Челябинской области арестовали главу учебного спасательного центра МЧС

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, Скульдицкий был задержан в Озерске, он подозревается в превышении должностных полномочий — речь идет о том, что Скульдицкий использовал своих подчиненных для строительства дома на личном участке. В пресс-службе УФСБ России по региону подтверждали РИА Новости проведение оперативных мероприятий в учебном спасательном центре в Озерске.