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В Челябинской области арестовали главу учебного спасательного центра МЧС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. Суд арестовал до конца августа 2025 года руководителя федерального государственного казенного учреждения «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» в Озерске Челябинской области Андрея Скульдицкого, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургского военного гарнизонного суда.

Источник: © РИА Новости

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, Скульдицкий был задержан в Озерске, он подозревается в превышении должностных полномочий — речь идет о том, что Скульдицкий использовал своих подчиненных для строительства дома на личном участке. В пресс-службе УФСБ России по региону подтверждали РИА Новости проведение оперативных мероприятий в учебном спасательном центре в Озерске.

«Скульдицкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 29 августа 2025 года включительно. Постановление не вступило в законную силу», — сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).