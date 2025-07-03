В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ

«Поступают сообщения об обнаруженных обломках БПЛА из Липецка, Ельца и Липецкого округа. Все они оперативно обрабатываются», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что нельзя трогать и даже приближаться к обломкам беспилотников. По его словам, «все сообщения граждан обрабатываются в приоритетном порядке», а специалисты оперативно выезжают на место для обезвреживания и изучения находок.
Утром в четверг украинские БПЛА атаковали Липецкий округ. В результате падения обломков на частный жилой дом погибла женщина, ещё два человека получили ранения. В Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших, но взрывной волной повредило остекление в жилых квартирах.