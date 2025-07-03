Еще одна женщина умерла после урагана в Павлодарской области

В Павлодарской области еще одна женщина умерла в результате урагана — во дворе частного дома на нее упало дерево, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 19 июня в приемный покой Экибастузской городской больницы бригада скорой медицинской помощи доставила 76-летнюю женщину после получения уличной травмы.
Со слов пострадавшей, во дворе ее частного дома на нее упало дерево, придавив ее. Пациентка была госпитализирована в отделение реанимации с множественными травмами.
«Несмотря на проводимое интенсивное лечение, на фоне тяжести полученных повреждений, а также наличия хронических заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет), у пациентки произошла остановка сердечной деятельности», — рассказали в управлении здравоохранения региона.
На пятые сутки пребывания в реанимации врачи констатировали биологическую смерть.