4 машины столкнулись в селе около Тольятти вечером 2 июля

Авария с отечественными авто и иномарками произошла в среду в Ставропольском районе губернии. Медпомощь никому не потребовалась, объяснили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
В селе Ягодное в 500 метрах от микрорайона «Ладья Благополучия» столкнулись сразу четыре легковушки: «Калина», «Веста», Volkswagen Beetle и кроссовер Audi Q7.
На месте ДТП специалисты 148-й пожарно-спасательной части отключили системы электропитания машин. Полицейские организовали проверку. Также была бригада скорой помощи. Никто не пострадал.
В тот же день в Самарской области 39-летний водитель Chery сбил подростка на мотоцикле.
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