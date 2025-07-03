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«Мышиной лихорадкой» заразился вахтовик в Приморье

Опасную инфекцию мужчина подхватил во время работы на предприятии.

Источник: Freepik

В конце июня в инфекционное отделение больницы в Уссурийске был срочно доставлен житель Приморья в возрасте 32 лет. Его перевезли из Михайловской больницы с жалобами на резкий скачок температуры до 41, мучительную головную боль и выраженную отечность лица.

После осмотра больного врачи заподозрили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, больше известную как «мышиная лихорадка». Мужчина работал вахтовым методом охранником и проживал на территории предприятия в бытовом вагончике. Он рассказал, что рядом с местом, где он жил, было много мышей и следов их жизнедеятельности. Мыши нередко бегали рядом с вахтовиком.

После необходимых анализов и лабораторных исследований диагноз был подтвержден. Пациенту незамедлительно назначили патогенетическое лечение, соответствующее всем клиническим рекомендациям.

Сейчас состояние мужчины значительно улучшилось. Он продолжает лечение под присмотром врачей.