«Мышиной лихорадкой» заразился вахтовик в Приморье

После осмотра больного врачи заподозрили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, больше известную как «мышиная лихорадка». Мужчина работал вахтовым методом охранником и проживал на территории предприятия в бытовом вагончике. Он рассказал, что рядом с местом, где он жил, было много мышей и следов их жизнедеятельности. Мыши нередко бегали рядом с вахтовиком.