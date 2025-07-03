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В Самаре закрыли движение на улице Водников от улицы Кутякова до улицы Крупской

В центре Самары временно перекрыли участок улицы Водников — от Кутякова до Крупской.

В центре Самары временно перекрыли участок улицы Водников — от Кутякова до Крупской. Как сообщили в мэрии, это сделали из-за срочного ремонта возле дома № 16.

Троллейбус № 6 теперь ходит только до площади Революции. Автобусы 5, 17, 32, 36, 48д, 85, 86 и 90 едут в объезд: по улице Алексея Толстого — потом Кутякова — и снова выезжают на Водников.

Водителям советуют объезжать этот участок. Когда закончится ремонт — пока не известно.

Ранее мы писали, что в Самаре планируют изменить маршрут автобуса № 124 и пустить его до «Пятилетки».

Также, недавно автобус № 75 увяз в яме и парализовал движение на Зубчаниновском шоссе.

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