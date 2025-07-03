Обыски провели дома и на работе у директора водоканала Ростова-на-Дону

Напомним, руководитель ростовского водоканала попал под следствие в рамках статьи о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Предварительно, закон был нарушен при пересылке документов по несекретной электронной почте. В адрес минЖКХ региона была отправлена информация со сведениями о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону, и эти данные получил сотрудник, не имеющий соответствующий допуск.