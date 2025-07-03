Обыски провели дома и на работе у директора водоканала Ростова-на-Дону

В Ростовской области провели обыски дома и на работе у генерального директора АО «Ростовводоканал». Эту информацию подтвердили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
Напомним, руководитель ростовского водоканала попал под следствие в рамках статьи о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Предварительно, закон был нарушен при пересылке документов по несекретной электронной почте. В адрес минЖКХ региона была отправлена информация со сведениями о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону, и эти данные получил сотрудник, не имеющий соответствующий допуск.
Сейчас ведется следствие, выясняются другие возможные эпизоды нарушений должностными лицами предприятия.
Напомним, ранее генерального директора АО «Ростовводоканал» отправили под стражу до 14 августа 2025 года включительно.