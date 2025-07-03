Воронежец, пострадавший от телефонных мошенников, получит назад свои деньги

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что житель столицы Черноземья, попался на крючок телефонных аферистов. Мужчина был введен в заблуждение и перечислил 40 тысяч рублей на неизвестный ему счет. Денежные средства поступили 19-летнему жителю Пермского края. Тот пояснил, что свои личные данные и реквизиты карты предоставил третьим лицам за денежное вознаграждение. То есть через него, как через дроппера, были произведены мошеннические действия.