Воронежец, пострадавший от телефонных мошенников, получит назад свои деньги

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что житель столицы Черноземья, попался на крючок телефонных аферистов. Мужчина был введен в заблуждение и перечислил 40 тысяч рублей на неизвестный ему счет. Денежные средства поступили 19-летнему жителю Пермского края. Тот пояснил, что свои личные данные и реквизиты карты предоставил третьим лицам за денежное вознаграждение. То есть через него, как через дроппера, были произведены мошеннические действия.
Районная прокуратура потребовала в судебном порядке взыскать в пользу потерпевшего сумму причиненного преступлением ущерба.
Напомним, что с 5 июля 2025 года Федеральным законом введена уголовная ответственность для дропперов, то есть для подставных лиц, которые помогают мошенникам использовать свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег. Статья «Неправомерный оборот средств платежей» будет предусматривать ответственность граждан, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам.