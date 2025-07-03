Воронежского чиновника отправили в СИЗО по подозрению в хищении 37 млн при благоустройстве Петровской набережной

Ранее у него в доме был проведен обыск, изъяты документы, подтверждающие его причастность. Чиновник допрошен в качестве подозреваемого.
Как пояснили в ходе сегодняшнего заседания представители МВД, речь идет о средствах, выделенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», которые должны были быть направлены на устройство малых архитектурных форм на берегу воронежского водохранилища. А точнее, об амфитеатре на Адмиралтейской набережной стоимостью более 45 млн рублей. Вместо конструкции, о которой говорилось в документах, на участке в итоге появились бетонные скамьи, обустройство которых обошлось значительно дешевле — всего в 7 млн рублей. Фактически, эти сооружения не являются МАФом, о котором идет речь в документах. Это монолитное сооружение. В ходе проверки законности расходования бюджетных средств, которая была проведена региональным управлением ФСБ совместно с надзорным ведомством, нарушения и выявили. На основании материалов проверки следственными органами было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители настаивали на помещении подозреваемого под стражу ввиду риска давления на свидетелей, кроме того, рисков, что чиновник может скрыться. Шишкин заверял суд, что делать этого не собирается.
«Я больше остальных заинтересован в том, чтобы в этой ситуации как можно скорее удалось разобраться, — заверил суд Шишкин. — Я готов сотрудничать со следствием. У меня нет намерения скрываться». От иных комментариев подозреваемый пока отказался.
Адвокат Карташова просила суд о более мягкой мере пресечения. Однако судья отклонил ее просьбу.
В качестве второго фигуранта по этому делу проходит руководитель МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александр Ким. В начале этой недели появилась информация, что силовики с обысками якобы нагрянули к обоим подозреваемым. Затем выяснилось, что их обоих задержали на 48 часов.
Меру пресечения для Александра Кима Центральный районный суд изберет в самое ближайшее время. Заседания проходят одно за другим.
СПРАВКА
Евгений Шишкин возглавил управление строительной политики в апреле 2023 года. Сначала в качестве исполняющего обязанности, затем уже официально — в качестве руководителя. До этого в течение двух лет он занимал пост главы подведомственной МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» (прим. — а Александр Ким был его заместителем), а еще раньше (с 2018 по 2021 годы) работал заместителем директора по капитальному строительству «Городской дирекции единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства».
Шишкин окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности: «Промышленное и гражданское строительство». Начинал свою карьеру с должности прораба в различных строительных и коммунальных организациях. В разные годы работал главным инженером ООО «ВМУ Горстроймеханизация», ОАО «УК Центрального района», трудился в ООО «МВ-строй» и ООО «Стройцентр», ООО «КвадраСтрой» и ООО «Воронеж-Строй».
Кстати, до Шишкина — в период с 2020 по 2022 годы — профильное управление городской администрации возглавлял Александр Прихожаев. Он покинул этот пост по собственному желанию, «не справившись с объемом задач». А еще раньше — до февраля 2020 года — кресло руководителя управления занимал Владимир Пешков, который также, как и Шишкин попал под следствие. За махинации с контрактами. Чиновник тогда признал свою вину. Он получил условный срок.