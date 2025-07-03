Воронежского чиновника отправили в СИЗО по подозрению в хищении 37 млн при благоустройстве Петровской набережной

Как пояснили в ходе сегодняшнего заседания представители МВД, речь идет о средствах, выделенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», которые должны были быть направлены на устройство малых архитектурных форм на берегу воронежского водохранилища. А точнее, об амфитеатре на Адмиралтейской набережной стоимостью более 45 млн рублей. Вместо конструкции, о которой говорилось в документах, на участке в итоге появились бетонные скамьи, обустройство которых обошлось значительно дешевле — всего в 7 млн рублей. Фактически, эти сооружения не являются МАФом, о котором идет речь в документах. Это монолитное сооружение. В ходе проверки законности расходования бюджетных средств, которая была проведена региональным управлением ФСБ совместно с надзорным ведомством, нарушения и выявили. На основании материалов проверки следственными органами было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители настаивали на помещении подозреваемого под стражу ввиду риска давления на свидетелей, кроме того, рисков, что чиновник может скрыться. Шишкин заверял суд, что делать этого не собирается.