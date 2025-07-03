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Семейная пара из Калининграда отправилась на рыбалку на лодке и не смогла вернуться на берег

Помогали им сотрудники МЧС.

Источник: МЧС РФ

В Калининградской области помощь сотрудников МЧС понадобилась семейной паре. Муж и жена отправились на рыбалку на лодке и не смогли вернуться на берег. Инцидент случился в акватории Калининградского залива, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Оказалось, что мотор у лодки заглох в районе Бальги, в 3,5 км от берега. Порывы ветра были сильные, на веслах выплыть не получалось — лодка практически не продвигалась. Тогда рыбаки и позвонили спасателям.

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на место, отбуксировали терпящих бедствие к берегу.