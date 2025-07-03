В США часть крыла пассажирского самолета оторвалась и упала во двор частного дома

«После того, как самолет благополучно приземлился, было замечено, что части закрылка левого крыла не было на месте. Delta полностью поддерживает усилия по поиску [запчасти] и будет сотрудничать со следствием, поскольку нет ничего важнее безопасности», — заявил представитель авиакомпании.