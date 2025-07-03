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Двое подростков пострадали в ДТП с участием самоката в Воронежской области

Авария произошла в Калачеевском районе.

Источник: пресс-службы региональной полиции

По предварительным данным, вчера, 2 июля, у дома № 64 по улице Пионерская в городе Калач столкнулись «Лада-217030» и электросамокат «Kugoo HX Pro». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 17:25 управлявший электросамокатом 13-летний местный житель при выезде со второстепенной дороги на главную проезжую часть не предоставил преимущество в движении легковушке. В результате ДТП пострадали два человека — водитель электросамоката и его пассажир — 12-летняя девочка. Их с телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.