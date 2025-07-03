Двое подростков пострадали в ДТП с участием самоката в Воронежской области

Примерно в 17:25 управлявший электросамокатом 13-летний местный житель при выезде со второстепенной дороги на главную проезжую часть не предоставил преимущество в движении легковушке. В результате ДТП пострадали два человека — водитель электросамоката и его пассажир — 12-летняя девочка. Их с телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.