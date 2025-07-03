Губернатор доложил о состоянии врачей, на которых мужчина напал с ножом

Пострадавшим врачам оказали первую помощь, а после их доставили в частное учреждение здравоохранения «РЖД-Медицина». Они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, но жизням медиков ничто не угрожает, уточнил глава региона. Он также сообщил, что министр здравоохранения Андрей Модестов доложил, что взрослая поликлиника городской больницы № 8, где произошло нападение, работает в штатном режиме.