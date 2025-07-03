Играла на «фондовой бирже»: жительница Находки перевела мошенникам более 4 млн рублей

Потерпевшая познакомилась через социальные сети с молодым человеком, который рассказал, что находится на заработках и получает пассивный доход путем вложения в инвестиции. Он и предложил женщине заработать. По инструкции собеседника она установила на телефон специальное приложение и начала инвестиции с 20 тысяч рублей. В дальнейшем суммы увеличились до 3 млн рублей. Женщину заверили, что для заработка больших сумм нужно хорошо вложиться.