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Играла на «фондовой бирже»: жительница Находки перевела мошенникам более 4 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело.

Жительница Находки перевела мошенникам более 4 млн рублей. Женщина думала, что просто играет на «фондовой бирже» и может заработать таким образом деньги. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Потерпевшая познакомилась через социальные сети с молодым человеком, который рассказал, что находится на заработках и получает пассивный доход путем вложения в инвестиции. Он и предложил женщине заработать. По инструкции собеседника она установила на телефон специальное приложение и начала инвестиции с 20 тысяч рублей. В дальнейшем суммы увеличились до 3 млн рублей. Женщину заверили, что для заработка больших сумм нужно хорошо вложиться.

Потерпевшая зарабатывала небольшие суммы. Когда она захотела вывести весь заработок, ей сообщили о приостановлении выплат из-за возможных мошеннических действий. Женщина лишилась 4 260 000 рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимально возможное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, почти 2 млн рублей лишился житель Пограничного, поверив в заработок на ставках. Полиция возбудила уголовное дело.