Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил тольяттинца за решетку на 4 года за организацию нарколаборатории

36-летний горожанин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

36-летний горожанин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Подробностями поделилась пресс-служба областной прокуратуры.

Злоумышленник обустроил нарколабораторию в селе Усинское Сызранского района губернии. Оборудование разместил в надворной постройке вблизи частного дома, который перешел ему от матери по наследству.

В декабре прошлого года правоохранители задержали тольяттинца и забрали около 55 килограммов прекурсов «синтетики». На мужчину завели уголовное дело. Суд лишил его свободы на 4 года и 1 месяц.

Ранее писали, что в 63-м регионе поймали злоумышленника с 3 граммами наркотика.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.