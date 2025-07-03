Суд отправил тольяттинца за решетку на 4 года за организацию нарколаборатории

36-летний горожанин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Подробностями поделилась пресс-служба областной прокуратуры.
Злоумышленник обустроил нарколабораторию в селе Усинское Сызранского района губернии. Оборудование разместил в надворной постройке вблизи частного дома, который перешел ему от матери по наследству.
В декабре прошлого года правоохранители задержали тольяттинца и забрали около 55 килограммов прекурсов «синтетики». На мужчину завели уголовное дело. Суд лишил его свободы на 4 года и 1 месяц.
Ранее писали, что в 63-м регионе поймали злоумышленника с 3 граммами наркотика.
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