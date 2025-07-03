Членам уфимской банды за разбой и вымогательство дали до 13 лет колонии

Злоумышленники, угрожая ножом, избили кастетом и деревянными палками потерпевшего, похитили автомобиль Lada Granta с инструментами и свидетельство о регистрации ТС. Позже аналогичным способом они завладели автомобилем Lada Samara, принудив владельца подписать договор купли-продажи, а у еще одной своей жертвы похитили телефон и серебряные украшения.