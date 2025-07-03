Членам уфимской банды за разбой и вымогательство дали до 13 лет колонии

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор шестерым участникам организованной преступной группы, совершившим ряд тяжких преступлений. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии и Объединенной пресс-службе судов республики.
Было установлено, что в 2022 году один из фигурантов создал преступное сообщество и вовлек в него пятерых знакомых.
— В феврале 2023 года к нему обратился мужчина с предложением за вознаграждение забрать у прораба 2,5 миллиона рублей якобы за невыполненные ремонтные работы, — рассказали в надзорном ведомстве.
Злоумышленники, угрожая ножом, избили кастетом и деревянными палками потерпевшего, похитили автомобиль Lada Granta с инструментами и свидетельство о регистрации ТС. Позже аналогичным способом они завладели автомобилем Lada Samara, принудив владельца подписать договор купли-продажи, а у еще одной своей жертвы похитили телефон и серебряные украшения.
Суд назначил четверым членам банды от 6 до 13 лет колонии строгого режима, пятому фигуранту — 4 года 5 месяцев колонии-поселения (с зачетом времени содержания под стражей), шестому — 3 года условно.
Все подсудимые не признали свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.
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