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Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и Cadillac на М-11 под Петербургом

Иномарка оказалась практически уничтожена.

Источник: Аварийно-спасательная служба ЛО — Telegram

Спасателям пришлось «вырезать» водителя из практически уничтоженного Cadillac — он попал в аварию на трассе М-11 «Нева» под Петербургом. Об этом сообщила «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Авария произошла на 581-м км платной трассы 3 июля. По предварительным данным, грузовой автомобиль Volvo столкнулся с легковым Cadillac. В итоге большегруз опрокинулся, а иномарку от удара сильно покорежило.

— На место происшествия оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Тосно Ленинградской области, — рассказали спасатели.

Специалистам потребовалось провести аварийно-спасательные работы для извлечения водителя легкового автомобиля, который был заблокирован в поврежденной машине. Оба пострадавших были переданы бригадам скорой медицинской помощи для госпитализации. Причины столкновения устанавливаются.