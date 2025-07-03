Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и Cadillac на М-11 под Петербургом

Спасателям пришлось «вырезать» водителя из практически уничтоженного Cadillac — он попал в аварию на трассе М-11 «Нева» под Петербургом. Об этом сообщила «Аварийно-спасательная служба ЛО».
Авария произошла на 581-м км платной трассы 3 июля. По предварительным данным, грузовой автомобиль Volvo столкнулся с легковым Cadillac. В итоге большегруз опрокинулся, а иномарку от удара сильно покорежило.
— На место происшествия оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Тосно Ленинградской области, — рассказали спасатели.
Специалистам потребовалось провести аварийно-спасательные работы для извлечения водителя легкового автомобиля, который был заблокирован в поврежденной машине. Оба пострадавших были переданы бригадам скорой медицинской помощи для госпитализации. Причины столкновения устанавливаются.