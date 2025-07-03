Мошенники развели 25-летнюю нижегородку на 5 млн рублей

Кроме того, она перевела свои личные сбережения в сумме более 1,1 млн рублей на продиктованные счета. На этом аферисты не остановились. По их указанию девушка положила ещё более одного миллиона в чайник и передала его курьеру, оформив доставку на названный адрес. Общий ущерб превысил 4,9 млн рублей. В районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время ведётся следствие. Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными при поступлении звонков от неизвестных. Не следует предпринимать никаких действий с банковскими счетами по указанию посторонних лиц.