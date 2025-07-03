17-летний подросток пьяным катался на мотоцикле по Омску

Ночью на улице Завертяева полицейские обратили внимание на несовершеннолетнего мотоциклиста. Он ехал без шлема и отказался остановиться, пришлось его преследовать.
В итоге нарушитель был задержан. У 17-летнего парня были все признаки алкогольного опьянения, пройти медицинское освидетельствование он отказался. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, мотоцикл, на котором гонял подросток, был не зарегистрирован.
На водителя завели административное дело сразу по нескольким статьям КоАП: за отказ от медицинского освидетельствования, невыполнение требования полицейского, управление незарегистрированным транспортным средством, отсутствие страховки и управление мотоциклом без шлема.
Из-за нерадивого сына также пострадала мать — женщину оштрафовали за то, что она не приняла меры к тому, чтобы сын не добрался до мотоцикла.