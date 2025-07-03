Жительница Самарской области задолжала сыну полтора миллиона рублей

Женщину лишили родительских прав в 2010 году. При этом деньги ребенку не переводила и накопила крупный долг. За это ее отправили на исправительные работы, уточнили в региональной прокуратуре.
За нарушения жительницу Большеглушицкого района губернии не раз привлекали к административной ответственности. Но ситуация не менялась. Позже завели уголовное дело за задолженность в 1,5 млн рублей.
Материалы передали в местный суд. Ведомство отправило злоумышленницу на полгода на исправительные работы с удержанием 5% зарплаты в пользу государства. Пока постановление не вступило в законную силу.
Ранее судебные приставы арестовали Audi A6 у должника по алиментам из Отрадного.
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