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Жительница Самарской области задолжала сыну полтора миллиона рублей

Женщину лишили родительских прав в 2010 году. При этом деньги ребенку не переводила и накопила крупный долг. За это ее отправили на исправительные работы.

Женщину лишили родительских прав в 2010 году. При этом деньги ребенку не переводила и накопила крупный долг. За это ее отправили на исправительные работы, уточнили в региональной прокуратуре.

За нарушения жительницу Большеглушицкого района губернии не раз привлекали к административной ответственности. Но ситуация не менялась. Позже завели уголовное дело за задолженность в 1,5 млн рублей.

Материалы передали в местный суд. Ведомство отправило злоумышленницу на полгода на исправительные работы с удержанием 5% зарплаты в пользу государства. Пока постановление не вступило в законную силу.

Ранее судебные приставы арестовали Audi A6 у должника по алиментам из Отрадного.

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