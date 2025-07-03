Банкира из Узбекистана похитили ради выкупа в Париже

Олимов регулярно посещает Париж. В конце июня он прибыл во французскую столицу для встреч с партнёрами и завершения сделки по приобретению недвижимости. 22 июня он прилетел в столицу Франции и остановился в одном из отелей. В тот же день в баре к нему подошла незнакомка, назвавшаяся Анастасией. Она говорила на русском и английском, утверждая, что работает в салоне красоты в Турции. Однако роскошные аксессуары и дорогая одежда женщины насторожили банкира.