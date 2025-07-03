В Омской области сотрудники МЧС спасли мужчину — его сняли с крыши

Утром 2 июля к одному из частных домов в Называевске вызвали спасателей — на крыше застрял работник, нанятый хозяевами для ее ремонта.
Как рассказали свидетели, 35-летний мужчина вел себя неадекватно — отказывался спускаться и выкрикивал непонятные слова. Опасаясь, что он может спрыгнуть с высоты, хозяева дома вызвали спасателей.
На уговоры сотрудников МЧС спуститься, мужчина не реагировал тоже. Пришлось воспользоваться вдвижной лестницей и залезть туда самим.
«Успокаивать его нам не пришлось. Он улыбался и говорил, что ничего не помнит. Мужчина послушно последовал за нами и спустился вниз», — рассказал заместитель начальника 52-й пожарно-спасательной части Кирилл Степченко.
Причины странного поведения мужчины пока остаются неясными. Известно, для дальнейшей проверки его забрала полиция. От медицинской помощи он отказался.