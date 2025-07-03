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В Чебаркуле два человека разбились на квадроцикле

Их забрали в больницу с тяжелыми травмами.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Чебаркуле 25-летний парень на квадроцикле Shark столкнулись с автомобилем Chevrolet Cruze под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП пострадало двое мужчин, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла вечером 2 июля 2025 года около дома № 68 по улице Станционной. Водитель квадроцикла не уступил дорогу иномарке при выезде с прилегающей территории. В результате ДТП водителя и пассажира квадроцикла доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что пассажир «квадрика» уже попадал в аварию. В июне 2025 года он ехал на мототранспорте в пьяном виде и столкнулся с легковушкой. В результате происшествия его пассажир получил травмы.