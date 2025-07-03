Пациент, напавший на медиков в Иркутске, ранее проиграл суд заместителю главврача

В Иркутске мужчина, являющийся инвалидом с детства, напал на сотрудников городской клинической больницы № 8 с охотничьим ножом. По данным телеграм-канала Babr Mash,его действия стали итогом многолетнего конфликта с медучреждением по поводу отказов в предоставлении льготных препаратов и своевременной помощи.
Как следует из материалов Иркутского областного суда, пациент Алексей Блинников неоднократно направлял жалобы в адрес больницы и регионального Минздрава. Суть претензий сводилась к следующему: отказ в бесплатном проведении МРТ головного мозга, из-за чего обследование пришлось проходить за свой счет; отсутствие разъяснений от врачей по поводу приема лекарств и неоказание помощи при приступе острой боли в ноге. Кроме того, по утверждению истца, жизненно важный препарат выдавался в недостаточном количестве, что приводило к ухудшению самочувствия.
Блинников просил признать действия медиков незаконными, обязать больницу выдавать ему нужное лекарство на срок не меньше 56 дней и компенсировать моральный вред в размере одного миллиона рублей. Однако суд первой инстанции, а затем и апелляция, в удовлетворении всех требований отказали.
Суд выяснил, что МРТ головного мозга пациенту было назначено в обычном порядке, потому что не было срочных показаний для экстренного обследования. Лекарства выдавалисьрегулярно,
но не всегда на 56 дней — это зависело от состояния пациента и рекомендаций врача. Жалобы на острую боль в ноге были учтены, и пациент получил необходимое лечение. Проведенная экспертиза подтвердила, что врачи действовали в соответствии со стандартами, и никаких нарушений найдено не было.