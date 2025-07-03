Пациент, напавший на медиков в Иркутске, ранее проиграл суд заместителю главврача

Как следует из материалов Иркутского областного суда, пациент Алексей Блинников неоднократно направлял жалобы в адрес больницы и регионального Минздрава. Суть претензий сводилась к следующему: отказ в бесплатном проведении МРТ головного мозга, из-за чего обследование пришлось проходить за свой счет; отсутствие разъяснений от врачей по поводу приема лекарств и неоказание помощи при приступе острой боли в ноге. Кроме того, по утверждению истца, жизненно важный препарат выдавался в недостаточном количестве, что приводило к ухудшению самочувствия.