Пешехода на проспекте Ветеранов сбил автобус. Женщина бежала на «красный»

Так, на проспекте Ветеранов под колесами общественного транспорта № 145Э оказалась женщина-пешеход. «У остановки “Торговый Центр” автобус проскочил на светофор», — написали в телеграм-канале «Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Как сообщили «Фонтанке» в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», обслуживающей указанный маршрут, женщина перебегала пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. К месту происшествия оперативно были вызваны экстренные службы.
Судя по кадрам с места ДТП, от удара у автобуса оказалось разбито лобовое стекло. К лежащей на асфальте пострадавшей подбежали прохожие. Информации о ее состоянии пока нет.
Второе ДТП с автобусом произошло на Советском проспекте, маршрут также обслуживает «Пассажиравтотранс». Остановленное транспортное средство с разбитыми боковыми стеклами и зеркалом заднего вида прохожие заметили около 7 часов утра. Что именно стало причиной ДТП, не уточняется. По словам перевозчика, обошлось без пострадавших.