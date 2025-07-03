Пешехода на проспекте Ветеранов сбил автобус. Женщина бежала на «красный»

Второе ДТП с автобусом произошло на Советском проспекте, маршрут также обслуживает «Пассажиравтотранс». Остановленное транспортное средство с разбитыми боковыми стеклами и зеркалом заднего вида прохожие заметили около 7 часов утра. Что именно стало причиной ДТП, не уточняется. По словам перевозчика, обошлось без пострадавших.