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Пешехода на проспекте Ветеранов сбил автобус. Женщина бежала на «красный»

Сразу два ДТП произошло за утро с участием автобусов в Кировском и Невском районах Петербурга в четверг, 3 июля. В одном из них пострадал пешеход.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Так, на проспекте Ветеранов под колесами общественного транспорта № 145Э оказалась женщина-пешеход. «У остановки “Торговый Центр” автобус проскочил на светофор», — написали в телеграм-канале «Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как сообщили «Фонтанке» в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», обслуживающей указанный маршрут, женщина перебегала пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. К месту происшествия оперативно были вызваны экстренные службы.

Судя по кадрам с места ДТП, от удара у автобуса оказалось разбито лобовое стекло. К лежащей на асфальте пострадавшей подбежали прохожие. Информации о ее состоянии пока нет.

Второе ДТП с автобусом произошло на Советском проспекте, маршрут также обслуживает «Пассажиравтотранс». Остановленное транспортное средство с разбитыми боковыми стеклами и зеркалом заднего вида прохожие заметили около 7 часов утра. Что именно стало причиной ДТП, не уточняется. По словам перевозчика, обошлось без пострадавших.