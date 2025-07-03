Шестерых жителей Башкирии осудили за разбой, грабеж и самоуправство

Октябрьский районный суд приговорил четверых участников группировки к лишению свободы на срок от 6 лет до 13 лет в колонии строгого режима. Одному из фигурантов предстоит отбыть 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Шестого участника осудили к четырем годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его посчитали отбытым в связи с зачетом времени нахождения под стражей.