Шестерых жителей Башкирии осудили за разбой, грабеж и самоуправство

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в 2022 году один из подсудимых вовлек в созданную им группу пятерых знакомых. В феврале 2023-го мужчина предложил ему за вознаграждение забрать у прораба 2,5 млн рублей якобы за невыполненные ремонтные работы.
Члены группы, угрожая ножом, стали требовать у потерпевшего передать деньги. Они избили его с помощью кастета и деревянных палок. После чего забрали автомобиль «Лада Гранта» с инструментами и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Подобным образом они забрали и машину «Лада Самара», вынудив владельца подписать договор купли-продажи, а у другого похитили телефон и серебряные украшения. Свою вину в совершении преступлений все шестеро не признали.
Октябрьский районный суд приговорил четверых участников группировки к лишению свободы на срок от 6 лет до 13 лет в колонии строгого режима. Одному из фигурантов предстоит отбыть 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Шестого участника осудили к четырем годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его посчитали отбытым в связи с зачетом времени нахождения под стражей.