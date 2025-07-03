Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я тебе сейчас устрою»: в Москве женщина-таксист избила пассажирку за просьбу о музыке

В Москве женщина-таксист набросилась с кулаками на пассажирку за просьбу сделать музыку потише. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Источник: Агентство «Москва»

«Сначала она попросила таксистку сделать музыку потише — в ответ услышала грубое “ты же в наушниках сидишь”. Дальше, после просьбы ехать аккуратнее, так как пассажирку укачало от резких торможений и поворотов», — говорится в публикации.

В результате женщина-водитель решила высадить пассажирку в безлюдном месте. Та выходить отказалась, после чего таксистка вытащила ее из машины и избила прямо на улице. На опубликованных кадрах слышно, как водительница кричит: «Я тебе сейчас устрою».

В итоге пострадавшая обратились в полицию и поддержку сервиса такси. Но, по ее словам, нападавшая продолжает работать.

До этого водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу.

Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».