«Я тебе сейчас устрою»: в Москве женщина-таксист избила пассажирку за просьбу о музыке

«Сначала она попросила таксистку сделать музыку потише — в ответ услышала грубое “ты же в наушниках сидишь”. Дальше, после просьбы ехать аккуратнее, так как пассажирку укачало от резких торможений и поворотов», — говорится в публикации.
В результате женщина-водитель решила высадить пассажирку в безлюдном месте. Та выходить отказалась, после чего таксистка вытащила ее из машины и избила прямо на улице. На опубликованных кадрах слышно, как водительница кричит: «Я тебе сейчас устрою».
В итоге пострадавшая обратились в полицию и поддержку сервиса такси. Но, по ее словам, нападавшая продолжает работать.
До этого водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу.
Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».