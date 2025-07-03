В Братске горело бывшее общежитие, в котором предлагали сделать хостел или гостиницу

Ранее здание на улице Обручева, 45 являлось общежитием Братского целлюлозно-бумажного колледжа. Впоследствии было передано муниципалитету. В 2023 году госкомпания ДОМ.РФ выставила здание на аукцион и продала компании из Кемеровской области более чем за 35 миллионов рублей. Это почти в 10 раз выше, чем стартовая цена, по которой выставлялся объект. Сейчас объект снова продают. На этот раз за 40 миллионов рублей. В объявлениях о продаже ранее отмечалось, что в здании можно снова открыть общежитие или коливинг, с возможностью выделения части пространства под хостел или гостиницу.