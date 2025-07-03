В Братске горело бывшее общежитие, в котором предлагали сделать хостел или гостиницу

Сигнал о возгорании в здании на улице Обручева, 45, на пульт дежурного поступил в 20:14. Спустя несколько минут пожарные были на месте. Как оказалось, в неэксплуатируемом здании горело помещение на втором этаже. Спустя примерно полчаса пожар на площади 20 квадратных метров был ликвидирован. Пострадавших нет.
Вероятной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем. Несмотря на то, что здание не используется, в него есть свободный доступ.
Ранее здание на улице Обручева, 45 являлось общежитием Братского целлюлозно-бумажного колледжа. Впоследствии было передано муниципалитету. В 2023 году госкомпания ДОМ.РФ выставила здание на аукцион и продала компании из Кемеровской области более чем за 35 миллионов рублей. Это почти в 10 раз выше, чем стартовая цена, по которой выставлялся объект. Сейчас объект снова продают. На этот раз за 40 миллионов рублей. В объявлениях о продаже ранее отмечалось, что в здании можно снова открыть общежитие или коливинг, с возможностью выделения части пространства под хостел или гостиницу.