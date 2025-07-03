Трое погибли и 16 ранены в результате стрельбы у ночного клуба в Чикаго

Инцидент попал на видео регистратора в одном из припаркованных у клуба автомобилей и быстро разошелся в сети. В эту ночь в клубе проходила вечеринка по поводу выхода нового альбома рэпера Mello Buckzz. Примерно в 0:30 по местному времени гости стали расходиться, и в этот момент мимо клуба проехал автомобиль, из которого раздались не менее 16 выстрелов. Данные о погибших и раненых предварительные. Полиция сообщила, что они могут измениться.