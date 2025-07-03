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Два человека погибли из-за взрыва в депо в Актобе

Двое рабочих 36 и 25 лет получили обширные термические ожоги из-за взрыва в депо в Актобе. Они скончались в больнице, не приходя в сознание, передает «Диапазон».

Источник: Getty Images

Об инциденте рассказали в Департаменте Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области.

По словам руководителя отдела контроля безопасности и охраны труда Куаныша Камиева, во время ремонтных работ произошел взрыв. В результате двое рабочих получили обширные термические ожоги.

Одному электрогазосварщику было 36 лет, второму 25. По данным работодателя, 30 июня, не приходя в сознание, в больнице скончался 36-летний пострадавший, 1 июля — 25-летний.

Создана комиссия для расследования произошедшего.