Два человека погибли из-за взрыва в депо в Актобе

Об инциденте рассказали в Департаменте Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области.
По словам руководителя отдела контроля безопасности и охраны труда Куаныша Камиева, во время ремонтных работ произошел взрыв. В результате двое рабочих получили обширные термические ожоги.
Одному электрогазосварщику было 36 лет, второму 25. По данным работодателя, 30 июня, не приходя в сознание, в больнице скончался 36-летний пострадавший, 1 июля — 25-летний.
Создана комиссия для расследования произошедшего.