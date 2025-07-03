В Геленджике в ДТП погиб пешеход, женщина госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария случилась утром 3 июля в селе Пшада. 34-летний водитель автомобиля «Шкода Актавия», следуя со стороны Краснодара, не справилась с управлением, выехала за пределы дороги и сбила двух пешеходов.
В результате ДТП погиб 53-летний мужчина, его 40-летняя спутница с травмами была доставлена в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, на федеральной трассе в Сочи в ДТП погиб 38-летний водитель «Лады». Авария произошла на автодороге Джубга — Сочи днем 1 июля.
Ранее мы писали, что в аварии на Кубани погибли 4 человека. ДТП произошло в пятницу вечером на автодороге «Краснодар-Кропоткин» в Усть-Лабинском районе. Водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил боковое столкновение с автомобилем «Черри».