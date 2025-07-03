В Геленджике в ДТП погиб пешеход, женщина госпитализирована

Ранее мы писали, что в аварии на Кубани погибли 4 человека. ДТП произошло в пятницу вечером на автодороге «Краснодар-Кропоткин» в Усть-Лабинском районе. Водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил боковое столкновение с автомобилем «Черри».