При взрыве в центре Луганска погиб один человек

Операция «Поток» была проведена в ночь на 9 марта — российские военнослужащие преодолели около 15 км по трубопроводу и вышли в тыл украинских войск у Суджи. 13 марта Минобороны России сообщило о взятии города. 26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался о полном освобождении Курской области от ВСУ.