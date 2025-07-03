В Курской области погиб Герой России генерал Михаил Гудков

Михаил Гудков был знаковой фигурой в Вооруженных силах. 28 марта этого года он был назначен заместителем главкома ВМФ, а до этого командовал легендарной 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. На новой должности Гудков должен был курировать реформу всех береговых войск, используя свой боевой опыт.