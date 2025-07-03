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В Курской области погиб Герой России генерал Михаил Гудков

Генерал-майор Михаил Гудков, заместитель командующего Военно-морским флотом России и Герой Российской Федерации, погиб в Курской области.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подтвердил информацию, но не привел никаких деталей произошедшего.

Ранее издание «Аргументы и Факты» сообщило, что Гудков мог погибнуть после ракетных ударов по полевому штабу морской пехоты в районе села Коренево. Как сообщается, в результате атаки, помимо генерала-майора, погибли еще несколько старших офицеров.

В самом Владивостоке, где базируется 155-я бригада, жители несут цветы к стенду, посвященному Михаилу Гудкову. Губернатор Олег Кожемяко также выразил соболезнования родным генерала и других погибших военнослужащих.

Михаил Гудков был знаковой фигурой в Вооруженных силах. 28 марта этого года он был назначен заместителем главкома ВМФ, а до этого командовал легендарной 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. На новой должности Гудков должен был курировать реформу всех береговых войск, используя свой боевой опыт.

В 2023 году за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, он получил звание Героя России из рук министра обороны.

В Минобороны РФ подтвердили гибель гламглавкома ВМФ и Героя России Михаила Гудкова.