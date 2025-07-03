В Прикамье выросло число ДТП по вине молодых водителей

Об этом на заседании регионального правительства сообщил замминистра территориальной безопасности Пермского края Александр Иванов. В прошлом году по сравнению с 2023-м выросло и количество ДТП с участием гитбайков на 66,7% (с 9 до 15), с детьми-велосипедистами на 41,7% (с 23 до 34), а также число фактов гибели пешеходов на 24% (с 54 до 67). При этом каждое 11-е ДТП в прошлом году привело к смертельному исходу — всего погибли и пострадали 2761 человек.