Почти миллиард рублей потеряли волгоградцы из-за киберпреступников

Особую тревогу вызывает статистика по пожилым людям. За шесть месяцев пенсионеры стали жертвами более 1 500 преступлений. Мошенники втягивают пожилых людей в криминальные схемы, обманом заставляя их выполнять роль курьеров по сбору денег у других обманутых пенсионеров! Только в июне полиция выявила около десяти пожилых курьеров, которые собрали наличные почти у 50 жертв. Пожилые люди были уверены, что помогают правоохранительным органам.