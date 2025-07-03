Почти миллиард рублей потеряли волгоградцы из-за киберпреступников

Волгоградская область продолжает оставаться мишенью для кибермошенников. Итоги полугодия неутешительны: число преступлений в сфере IT растет, а общая сумма ущерба приближается к миллиарду рублей, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области. Злоумышленники становятся все изобретательнее, используя различные схемы обмана и играя на доверии граждан.
Под видом сотрудников социальных служб, банковских работников или даже правоохранителей мошенники выманивают у людей деньги и персональные данные. Они могут звонить под предлогом продления сим-карт, замены кодов домофонов, прохождения диспансеризации, получения посылок или проверки на причастность к финансированию терроризма. Цель одна — заставить человека перевести деньги на «безопасный счет» или получить доступ к Госуслугам.
С начала года в регионе зарегистрировано 7 580 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Общий материальный ущерб составил 983 миллиона рублей. При этом, интернет — основное орудие мошенников, но и мобильная связь по-прежнему используется активно.
Особую тревогу вызывает статистика по пожилым людям. За шесть месяцев пенсионеры стали жертвами более 1 500 преступлений. Мошенники втягивают пожилых людей в криминальные схемы, обманом заставляя их выполнять роль курьеров по сбору денег у других обманутых пенсионеров! Только в июне полиция выявила около десяти пожилых курьеров, которые собрали наличные почти у 50 жертв. Пожилые люди были уверены, что помогают правоохранительным органам.
Лидерами по числу кибермошенничеств остаются Волгоград, Волжский и Камышин. Наименее подвержены этим преступлениям жители Нехаевского, Чернышковского и Октябрьского районов.
Полиция Волгоградской области напоминает о необходимости быть предельно внимательными при любых финансовых операциях, особенно если к вам обращаются незнакомые люди по телефону или через Интернет. Ни в коем случае нельзя сообщать персональные данные, коды из смс-сообщений или переводить деньги по просьбе неизвестных.