В уфимской квартире прогремел взрыв

Сегодня, 3 июля, в Уфе на улице Гагарина в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома произошла разгерметизация пятилитрового углекислотного баллона. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
На место ЧП направили сотрудников ведомства. Прибывшие специалисты обнаружили, что взрывом на балконе выбило дверь и стекла. К счастью, обошлось без пострадавших.
В настоящее время на месте работают специалисты МЧС, Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям и городского Управления гражданской защитыы. В связи с угрозой обрушения нависающей бетонной плиты балкона, территория под домом огорожена. Опасную конструкция планируют демонтировать.
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