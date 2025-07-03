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Замглавы Зеленоградска осудят за продажу участков на 10 миллионов рублей

КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Заместителя главы курортного Зеленоградска под Калининградом Руслана Андронова ждет суд за ущерб муниципалитету в 10 миллионов рублей, он незаконно передал в частную собственность два земельных участка, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

По версии следствия, в 2015 году Андронов незаконно предоставил в собственность организации и физическому лицу два земельных участка на территории городского парка в Зеленоградске по цене, значительно ниже рыночной. При этом участки, относящиеся к категории земель общего пользования и находящиеся в границах зоны санитарной охраны курорта, являлись полностью изъятыми из оборота и не подлежали передаче в частную собственность. Сумма ущерба, причиненного муниципалитету действиями обвиняемого, по данным следствия, превысила 10 миллионов рублей.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУСК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Зеленоградского муниципального округа Руслана Андронова. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом “в” части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступления выявлены и задокументированы УФСБ России по Калининградской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре поступит в суд.