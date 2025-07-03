Замглавы Зеленоградска осудят за продажу участков на 10 миллионов рублей

По версии следствия, в 2015 году Андронов незаконно предоставил в собственность организации и физическому лицу два земельных участка на территории городского парка в Зеленоградске по цене, значительно ниже рыночной. При этом участки, относящиеся к категории земель общего пользования и находящиеся в границах зоны санитарной охраны курорта, являлись полностью изъятыми из оборота и не подлежали передаче в частную собственность. Сумма ущерба, причиненного муниципалитету действиями обвиняемого, по данным следствия, превысила 10 миллионов рублей.