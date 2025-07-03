В Иркутске пациенту предъявили обвинение за покушение на жизнь двух медиков

Подозреваемого в покушении на убийство медиков доставили в следственный отдел. Напомним, 3 июля в Иркутской городской клинической больнице № 8 59-летний мужчина, вооруженный ножом и газовым баллончиком, внезапно набросился на персонал. Пострадали два человека — заместитель главного врача по медицинской части и секретарь. Женщин прооперировали, их жизням ничего не угрожает, однако состояние остается стабильно тяжелым.
— В следственный отдел по Ленинскому району города доставлен 59-летний иркутянин, совершивший нападение сегодня утром на медицинский персонал. Мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), — прокомментировали в СУ СКР региона.
Сейчас следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего. В отношении подозреваемого в ближайшее время изберут меру пресечения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Братска жестоко убили на глазах жены и детей, сейчас виновному вынесли приговор.