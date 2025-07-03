В Иркутске пациенту предъявили обвинение за покушение на жизнь двух медиков

Подозреваемого в покушении на убийство медиков доставили в следственный отдел. Напомним, 3 июля в Иркутской городской клинической больнице № 8 59-летний мужчина, вооруженный ножом и газовым баллончиком, внезапно набросился на персонал. Пострадали два человека — заместитель главного врача по медицинской части и секретарь. Женщин прооперировали, их жизням ничего не угрожает, однако состояние остается стабильно тяжелым.