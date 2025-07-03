В суд поступило второе дело против экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск»

В 2018 году минЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в регионе. В декабре 2021-го компания обратилась в суд с заявлением о самобанкротстве. В заявлении организация сообщила о наличии 1,9 млрд руб. долгов. В феврале 2023 года компанию лишили статуса регоператора. Ее место заняло МП «Спецавтохозяйство».