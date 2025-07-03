Жительницу Самарской области оштрафовали на 110 тысяч за фиктивную регистрацию

Злоумышленница из Новокуйбышевска нелегально прописала двух выходцев из-за рубежа, уточнили в региональной прокуратуре.
Собственница квартиры зарегистрировала знакомых иностранцев. По факту жилье им предоставлять не планировала. Однако документы направили в местный отдел по вопросам миграции ОМВД. Позже мигрантов поставили на учет.
Далее сомнительную схему раскрыли. На женщину завели уголовное дело. Суд оштрафовал ее на 110 тыс. рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.
Недавно сообщали, что из области с начала нынешнего года депортировали 325 гостей из-за рубежа.
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