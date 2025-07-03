Необычное ДТП: в Омске вспыхнул скутер во время движения

Вчера, 2 июля, в Центральном округе Омска внезапно загорелся движущийся по дороге скутер. Об инциденте сотрудникам МЧС стало известно в 20:10. Они потушили пожар спустя 12 минут, однако огонь успел полностью уничтожить транспортное средство.
На месте происшествия отработали четверо спасателей. К счастью, водитель воспламенившегося скутера не пострадал, однако сам транспорт не подлежит восстановлению. В настоящее время дознаватели регионального ГУ МЧС устанавливают причину возгорания.
«Гироскутеры, электровелосипеды и самокаты, сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей. Этот источник питания тушится только при полном погружении в воду», — уточнили сотрудники ведомства.
Спасатели также напомнили местным жителям, что аккумуляторы нельзя держать рядом с источниками тепла. Важно следить за состоянием батареи и помнить, что трещины на ней и деформации могут привести к пожару. Этим же чревато длительное оставление устройств на зарядке и использование неисправной техники.
Ранее «КП Омск» предупредила о шквалистом ветре, грозе и ливне с градом.