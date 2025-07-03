Необычное ДТП: в Омске вспыхнул скутер во время движения

Спасатели также напомнили местным жителям, что аккумуляторы нельзя держать рядом с источниками тепла. Важно следить за состоянием батареи и помнить, что трещины на ней и деформации могут привести к пожару. Этим же чревато длительное оставление устройств на зарядке и использование неисправной техники.