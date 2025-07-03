В Тофаларии Иркутской области потушили сложные лесные пожары

В Нижнеудинском районе Иркутской области наконец-то справились с лесными пожарами, которые несколько дней бушевали в труднодоступных местах. Специалисты, включая парашютистов-десантников, завершили работу и вернулись на базы. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
На прошлой неделе из-за гроз в области каждый день возникало около 20 новых очагов, а жаркая погода помогала огню распространяться. Особенно сложная ситуация была в Тофаларии — из 21 пожара 25 июня 11 пришлось на эту горную местность. Тушили с трудом: крутые склоны до 60 градусов мешали технике, а до некоторых мест просто невозможно было быстро добраться. Чтобы справиться, власти отправили дополнительные силы — всего работало около 500 пожарных.
— У нас был резерв, и мы быстро усилили группу. Все отработали достойно, с трудными пожарами, — прокомментировал министр лесного хозяйства Павел Кирдяпкин.
Тем временем 50 пожарных из Иркутской области, которые с апреля помогали в Забайкалье, вернулись домой. Но 10 человек до сих пор работают там, а еще 50 — в Бурятии.
Сейчас основные силы авиалесоохраны сосредоточены в Прибайкальском нацпарке. Там уже потушили три пожара, а для борьбы с огнем на Ольхоне даже задействовали вертолет с водосливным устройством. Всего в этом районе работает около 120 парашютистов и десантников.
По сравнению с прошлым годом пожаров стало меньше: с начала сезона их зарегистрировано 416 против 542 в 2024-м. Площадь, охватываемая огнем, сократилась в пять раз, а ущерб — на 78%. Ситуацию лично контролирует губернатор Игорь Кобзев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из Прибайкальского национального парка вывезли более 800 тонн отходов.