В Тофаларии Иркутской области потушили сложные лесные пожары

На прошлой неделе из-за гроз в области каждый день возникало около 20 новых очагов, а жаркая погода помогала огню распространяться. Особенно сложная ситуация была в Тофаларии — из 21 пожара 25 июня 11 пришлось на эту горную местность. Тушили с трудом: крутые склоны до 60 градусов мешали технике, а до некоторых мест просто невозможно было быстро добраться. Чтобы справиться, власти отправили дополнительные силы — всего работало около 500 пожарных.