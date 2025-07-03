Семью россиян ударило током во время отдыха в Турции

Отец, бросившийся на помощь дочери, схватился за тот же канат и тоже получил сильный удар током. По словам матери, он не сразу смог освободиться. Она тоже попыталась помочь, но безуспешно. В конце концов мужчине все же удалось вытащить девочку из воды. Обоих доставили в больницу с сильными ушибами. Как выяснилось позже, внутри каната был проложен электрический провод.