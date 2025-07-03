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Семью россиян ударило током во время отдыха в Турции

Девочка получила удар током от каната на пирсе в Турции и упала в воду. Пытаясь помочь, пострадали и ее родители.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Семья туристов из России пострадала от удара током на пирсе в пятизвездочном отеле в турецком Кемере. 9-летняя девочка, схватившись за декоративный канат с оголенным проводом, упала в море. Ее отец, бросившийся на помощь, также получил сильный разряд. О произошедшем сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел вечером, когда туристы из Подмосковья гуляли по территории отеля и решили сфотографироваться на пирсе. Девочка первой коснулась ограждения, которое оказалось под напряжением, не смогла разжать руку и упала в воду.

Отец, бросившийся на помощь дочери, схватился за тот же канат и тоже получил сильный удар током. По словам матери, он не сразу смог освободиться. Она тоже попыталась помочь, но безуспешно. В конце концов мужчине все же удалось вытащить девочку из воды. Обоих доставили в больницу с сильными ушибами. Как выяснилось позже, внутри каната был проложен электрический провод.

Попытка получить компенсацию от отеля не увенчалась успехом. Администрация заявила, что видео с камер якобы пропало, и вместо возмещения ущерба предложила россиянам неделю бесплатного проживания. Туристы от этой альтернативы отказались и обратились к правоохранителям.

Девочка до сих пор находится в состоянии сильного стресса: она почти не ест, не выходит из номера и боится подходить к морю.